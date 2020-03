Coronavirus: Patuanelli, 'finito autoisolamento in ufficio, era cosa giusta'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "L’ufficio è stato la mia casa in questi giorni. Sto bene e so che aver seguito alla lettera il protocollo, per la sicurezza di tutti, era la cosa giusta da fare. Ieri è terminato il mio periodo di auto isolamento, anche se cambierà poco: da cittadino e da Ministro ridurrò al minimo gli spostamenti e continuerò a lavorare come ho fatto in questi giorni". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, in autoisolamento per 14 giorni nella sede del dicastero in via Veneto dopo aver visto l'assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, positivo al Covid-19.

"Ci stiamo scoprendo tutti un po’ più fragili e forse qualcosa nel mondo, al termine di questa emergenza, cambierà per davvero - scrive ancora il ministro - Spero ci renderemo conto che non ci serve l’eroe che ci salva dai pericoli, ma che gli eroi siamo noi, a partire da tutto il personale medico, e il nostro senso di comunità e responsabilità. Spero capiremo che non c’è niente di più rivoluzionario ed eroico che compiere ogni giorno quei gesti che un domani ci riavvicineranno gli uni agli altri. Può sembrare retorica, ma la realtà ci consegna un quadro che di retorico ha ben poco".