Coronavirus: Iv, 'riaprire subito Forlanini, con commissario si potrebbe fare' (2)

(Adnkronos) - "In poche ore una petizione per la riapertura su Change.org - aggiungono i tre parlamentari Iv - ha raccolto 30mila firme. Non tanto per ridiscutere una scelta infelice fatta molti anni fa, quando c’era da rimettere in sesto la sanità della regione Lazio, indebitata in maniera irresponsabile nei primi anni 2000, e per questo furono prese decisioni dolorose e probabilmente sbagliate come la chiusura di una struttura - il Forlanini - che era tre le più importanti nella cura delle malattie polmonari".

"Quanto per ribadire che siamo ancora nel pieno dell’emergenza Coronavirus che stiamo affrontando positivamente a partire dallo straordinario lavoro svolto da tutta l’equipe dello Spallanzani, eccellenza mondiale di cui siamo tutti orgogliosi, c’è bisogno di attrezzarci, anche nel Lazio, allo stress a cui probabilmente il nostro sistema sanitario sarà sottoposto nelle prossime settimane. In questa direzione va benissimo la scelta di puntare sull’ex clinica Columbus che può garantire nell’immediatezza una prima risposta in termini di nuovi posti letto, ma sarebbe utile e sensato pensare ad interventi che nel giro filo che settimane potrebbero riportare in operatività almeno una parte delle immense strutture del Forlanini per insediare postazioni di terapia intensiva che dovessero rendersi necessario".

"Sotto la guida di un super commissario che, come ha ribadito Matteo Renzi, sarebbe cruciale individuare in questa fase, potrebbe vedere nuova luce una struttura importante per Roma e per l’intero Paese", concludono Nobili, Giachetti e Anzaldi.