Coronavirus: Caronia (Lega), 'Rap ricorra alla Protezione civile per garantire pulizia Palermo'

Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - "La Rap ricorra alla Protezione civile regionale per garantire alla città interventi straordinari di pulizia e sanificazione dei luoghi pubblici e delle strade, con prodotti idonei all'emergenza in atto e con adeguate tutele per i lavoratori. Ieri l'azienda ha annunciato che "nei prossimi giorni" avvierà questo tipo di iniziative, ma in questa situazione, anche un solo giorno di ritardo può fare la differenza. Per questo mi auguro che l'azienda e la Protezione Civile dialoghino e collaborino per garantire quanto necessario al capoluogo e alle centinaia di migliaia di cittadini che vi abitano e lavorano". Lo dichiara Marianna Caronia, consigliera comunale di Palermo e deputata regionale della Lega.