Coronavirus: M.Di Maio, 'da armatori disponibilità su navi-ospedale'

Coronavirus

Il video della conferenza stampa della Protezione Civile. Il perché delle morti dei 50enni

Le misure introdotte dal governo hanno un effetto non immediato, ma a distanza di due settimane. Ancora queste due settimane non sono trascorse e quindi occorre aspettare ancora per valutare l'impatto reale che avranno sull'epidemia da Coronavirus. E' stato detto durante la conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile nazionale in cui è stato fatto il punto su vittime e contagi. I morti ...