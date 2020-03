Coronavirus: Sibilia, 'da governo bene apertura benzinai, anche Meloni lo sa'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Nell’adottare le ultime misure per arginare la diffusione del coronavirus, il governo ha usato la logica del buon senso. Lasciare aperti i benzinai? Solo buon senso. Altrimenti non si comprenderebbe come gli autotrasportatori possano fare arrivare i beni di prima necessità. Il pane, la pasta, i biscotti non arrivano certo negli scaffali dei supermercati con il teletrasporto. E questo l’onorevole Meloni lo sa”. Così il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.