Coronavirus: Marano (M5S), 'in Sicilia numeri in aumento, Regione dia risposte certe'

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) - "I numeri, seppur contenuti rispetto ad altre realtà, sono in crescita, specie nella provincia di Catania e il ritorno di oltre 20mila fuori sede dalle cosiddette zone rosse potrebbe far presagire un ulteriore incremento. Per questa ragione sarebbe utile capire dal governo regionale quale sia il cronoprogramma in atto per fronteggiare questa emergenza: la nostra sanità, seppur dotata di professionisti di altissimo livello ai quali va il nostro ringraziamento per lo sforzo immane profuso, soffre da anni di deficit strutturali e della mancanza di posti letto". Così la deputata del M5S all'Ars Jose Marano dinanzi all'aumento, in Sicilia, del numero dei pazienti colpiti da Coronavirus. "Chiediamo tempi certi e risposte chiare - aggiunge - Prima si era parlato di riaprire il Vittorio Emanuele, poi si parla di una nave messa a disposizione di un armatore, poi di presunte nuove assunzioni. Servono progetti concreti e attuabili nel futuro prossimo. E' indispensabile capire quanti posti in Terapia intensiva saranno approntati, quali strutture dedicate alla quarantena saranno istituite, quanti specialisti in più assumeremo a stretto giro, quante nosocomi riapriranno. E' una questione di trasparenza e programmazione: i siciliani hanno diritto di sapere".