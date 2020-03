Coronavirus: De Maria, 'bene Delrio, trovare modo per lavori Parlamento'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Ha fatto bene Graziano Delrio a sottolinearlo oggi. Il Parlamento ha il dovere di non fermarsi. E noi parlamentari, come tanti nei servizi essenziali che non cessano l'attività, dobbiamo fare la nostra parte". Lo dice Andrea De Maria, Deputato del PD e Segretario di Presidenza della Camera.

"Giusto trovare tutte le modalità operative per ottemperare nella nostra attività alle azioni previste per contenere la diffusione del Coronavirus. Ma soprattutto Camera e Senato hanno una competenza legislativa da svolgere. A cui non si può rinunciare per garantire istituzioni all' altezza della sfida che tutto il Paese sta affrontando".