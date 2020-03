Coronavirus: Europarlamentarui Pd, 'urgente ripensamento regole Ue'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "La scelta della Commissione europea guidata da Ursula Von Der Leyen di concedere ampi margini di flessibilità di bilancio e di attivare la clausola di salvaguardia prevista dal Patto di Stabilità e crescita è una buona notizia per l’Italia e per l’Europa. Da giorni il governo italiano chiede misure straordinarie per assicurare che i Paesi membri abbiano risorse sufficienti per affrontare l’emergenza sanitaria, economica e sociale, mettendo in conto la necessità di sospendere il Patto, mentre alcuni, come Christine Lagarde, si sono lasciati andare a dichiarazioni dannose per l’Italia e l’Europa, tardivamente rettificate. Nessuno a Bruxelles deve sottovalutare la gravità della situazione e il costo della crisi non può finire col gravare sui Paesi più colpiti, prolungandone gli effetti negli anni a venire. Questo scenario è evitabile solo tramite la condivisione comunitaria delle spese della crisi per garantire una ripresa organica e strutturale, oltre a un ripensamento complessivo e urgente delle regole europee". Lo affermano in una nota gli europarlamentari del Pd.