Coronavirus: P.Chigi, con sindacati e industriali linee guida a tutela lavoratori

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "In tarda mattinata si è conclusa la videoconferenza tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i ministri competenti e le rappresentanze sindacali e di categoria" degli industriali. "Tutti hanno mostrato la massima collaborazione per giungere a una soluzione condivisa. È stato delineato un percorso per redigere linee guida uniformi che assicurino la massima tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, con specifico riferimento all’emergenza sanitaria in atto". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, che preannuncia una nuova riunione già per questa sera.

"Tutte le parti sociali e i ministri competenti sono già al lavoro - viene spiegato - per elaborare questo testo sulla base delle indicazioni formulate dal Ministero della Salute sulla gestione del rischio Covid-19 nei luoghi di lavoro, su suggerimento del comitato tecnico-scientifico".