Coronavirus, Raggi: "Verso chiusura parchi e ville a Roma"

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - ’Stiamo lavorando ad un’ordinanza per la chiusura di parchi e ville recintate. Su Villa Borghese, dal momento che non è recintata, intensificheremo i controlli della polizia locale per evitare assembramenti". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in assemblea capitolina sulle misure per far fronte all'emergenza Coronavirus.

"Le persone vanno ancora nei parchi, complice il bel tempo e alcune indicazioni contrastanti, abbiamo sentito ministri dire che si può andare nei parchi a passeggiare anche se da soli. E' una misura dura ma questo non è il momento di uscire".