Coronavirus: Orlando, 'molto bene Ue, ieri molto male Lagarde'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Molto bene la Commissione, molto male la Lagarde... oggi l'Ue dimostra di essere in grado di affrontare questa sfida. Noi dobbiamo sapere che nella dimensione nazionale questa sfida non si può vincere, abbiamo bisogno dell'Europa ma non possiamo negare il fatto che a volte non è all'altezza della nostre aspettative". Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, a Radio Rai Uno.