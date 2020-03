Coronavirus: urne aperte in autunno per referendum, regionali e comunali (2)

(Adnkronos) - Sempre nel decreto che l'esecutivo si appresta a varare, potrebbe essere prorogata di tre mesi rispetto ai cinque anni previsti la durata degli organi regionali per quelle Regioni prossime al voto, vale a dire Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Questo, naturalmente dopo le necessarie modifiche alla legislazione regionale, potrebbe consentire lo spostamento delle elezioni in autunno.

Un ultimo intervento, infine, sarebbe necessario anche per il rinvio delle elezioni comunali, che si debbono svolgere in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. In questo caso verrebbe consentito eccezionalmente il voto tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Una volta ultimati questi passaggi, alla fine dell'estate si potrebbero stabilire le date del voto per le tre consultazioni.