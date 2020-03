Coronavirus: Zingaretti a leader progressisti, 'questa crisi è test per Europa'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Questa crisi è, oltre che una grave emergenza complessiva, anche un test per l’Europa". Si legge nella lettera inviata da Nicola Zingaretti ai leader dei partiti progressisti Ue.

"Al di là delle singole misure che verranno decise dalla Commissione, è il futuro stesso dell’Europa che è in ballo, e non solo per i profili tecnico-economici, ma per la sua capacità o meno di agire come soggetto politico, di comunità reale di intenti. Non come sommatoria di scelte singole. È nelle crisi che possono nascere le svolte, ed è in queste svolte che deve sentirsi forte la nostra voce", conclude il segretario del Pd.