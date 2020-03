Coronavirus: Confindustria Energia e sindacati, protocollo anti-contagio per ogni sito

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Confindustria Energia e le Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, hanno sottoscritto l’avviso comune per il settore Energia e Petrolio in tema di gestione dell’emergenza Covid-19. Con questo avviso, si legge in una nota congiunta, le Parti intendono conciliare l a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia degli impianti e il mantenimento della capacità produttiva del sistema per garantire l’approvvigionamento energetico del Paese.

Le Parti inoltre hanno redatto anche un protocollo anti-contagio da osservare in ogni sito lavorativo. In questa fase emergenziale e in armonia con le disposizioni delle Autorità anche le relazioni industriali, conclude la nota, "possono contribuire a declinare le misure generali all’interno delle specificità settoriali".