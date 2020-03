Maire Tecnimont: sbarca in Turchia con un contratto da 200 mln euro (2)

(Adnkronos) - Ali Rıza Yıldırım, chairman di Gemlik Gübre ha dichiarato: "La firma di questo accordo è il primo passo di una grande collaborazione. Confidiamo in Tecnimont e crediamo che insieme raggiungeremo u n grande successo in tutto il mondo. "Siamo molto orgogliosi di questo nuovo risultato che conferma la leadership del gruppo nel settore dei fertilizzanti e ci consente di espandere la nostra presenza geografica in un mercato strategico come la Turchia", le parole di Pierroberto Folgiero, ceo del gruppo Maire Tecnimont.