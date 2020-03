Coronavirus: Fontana, 'mi unisco ad applauso a chi si batte per vincere'

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - "Mi unisco agli applausi che da Milano, dalla Lombardia, da tutta Italia, sono partiti dai cittadini sui balconi per ringraziare medici, infermieri e tutti coloro che si stanno battendo come leoni per vincere la guerra contro il virus". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si unisce all'applauso che ha attraversato la Penisola per ringraziare gli operatori sanitari che non si fermano per curare i malati.