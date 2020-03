Coronavirus: vescovo Bergamo, 'sindaci della bergamasca vicini alla gente, Gori apprezzato'

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - La figura del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, "è decisiva in questo momento, mi sembra anche molto apprezzata". Così il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, in un'intervista all'Adnkronos. Nei comuni della bergamasca, spiega, "c'è una tradizione amministrativa molto positiva, c'è una vicinanza alle persone che i sindaci riescono ancora a esprimere in maniera efficace. E io lo vedo in un momento difficile come questo dove appunto bisogna fidarsi dei medici ma anche di qualcuno che per responsabilità deve fare sintesi e guidare la comunità".