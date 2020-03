Coronavirus: Palermo, cimitero S. Orsola chiude ai visitatori

Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - "​In attuazione dell’Ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Siciliana, la Fondazione Camposanto di Santo Spirito di Palermo ha disposto la chiusura dell’area cimiteriale ai visitatori. Pertanto, se non sopraggiungono indicazioni diverse dalle autorità competenti, l’apertura del cimitero di S. Orsola viene sospesa sino a data da destinarsi". Lo rende noto il Comune di Palermo. " Le operazioni cimiteriali si svolgeranno regolarmente nel rispetto delle norme di sicurezza e di protezione per tutti gli operatori. In attesa di disposizioni più dettagliate, per le tumulazioni saranno ammessi solo i parenti di primo grado per un massimo di 10 persone, a cui si chiede il tassativo impegno di rispettare la distanza di almeno 2 metri fra loro e nessun contatto fisico. Al cimitero potrà entrare solo un gruppo di parenti per volta", si legge.