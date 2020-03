Coronavirus: Palermo, sei pazienti ricoverati al presidio Cervello

Applausi per gli operatori sanitari in un supermercato di Foggia

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2020 Applausi per gli operatori sanitari in un supermercato di Foggia Il messaggio di un lavoratore del spupermercato: "Anche noi lavoratori unitamente ai nostri soci e consumatori, ieri alle ore 12, ci siamo fermati per fare un grosso applauso a tutti gli operatori sanitari che in questi giorni emergenza sanitaria Nazionale e Mondiale si stanno adoperando senza ...