Coronavirus: Rosato, 'misure inaccettabili carceri, polizia sia tutelata'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Stando alle disposizioni impartite dal direttore del Dap, la polizia penitenziaria non ha diritto alle tutele previste per chi viene in contatto con persone contagiate coronavirus". Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato (Iv), vicepresidente della Camera dei Deputati.

“Misure inaccettabili - sottolinea Rosato - che mettono a rischio non solo gli agenti, che già svolgono un lavoro complesso, ma tutti coloro che li incontrano. Non è questione di polemica - conclude il Presidente di Italia Viva - ma è nostro dovere denunciare chi ha già dimostrato di non saper fare il suo lavoro.”