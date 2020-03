Coronavirus: Musumeci, 'preoccupati per le oltre 31 mila persone arrivate dal Nord'

Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - "Noi siamo preoccupati per le oltre 31 mila persone arrivate in Sicilia in cpochi giorni da Nord Italia". Così il governatore siciliano Nello Musumeci a Mezz'oa in più su Rai3 intervistato da Lucia Annunziata. "Abbiamo subito fissato un numero verde al quale chiunque rientrava dal Nord doveva autodenunciarsi e queste 31 mila persone sono registrate - dice - quante altre migliaia sono gtornate senza arrivate in Sicilia senza avvertire la stessa responsabilità?". "Servono ai porti uomini in divisa - dice - ieri ho parlato con la ministra Lamorgese".