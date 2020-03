Coronavirus: M5s Lombardia, 'su mascherine valutiamo sfiducia ad assessori'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Il M5S Lombardia valuta se presentare una mozione di sfiducia verso gli assessori regionali Giulio Gallera e Davide Caparini. "Apprendo che il Governatore Fontana ha chiesto scusa per quanto riguarda le dichiarazioni degli assessori Caparini e Gallera sulle mascherine fornite dalla protezione civile che, a detta degli assessori, sarebbero state non idonee all’uso con delle dichiarazioni e messe in scena non degne di chi rappresenta le istituzioni", dice Marco Fumagalli, capogruppo M5S di Regione Lombardia.

"Le affermazioni fatte non erano scevre di denuncia per boicottaggio oltre che abuso della credulità popolare e procurato allarme. Mi auguro che i due assessori ammettano gli errori comunicativi in modo da evitare strascichi giudiziari anche a tutela della produzione nazionale, del Made in Italy e dell'imprenditoria brianzola. Valuteremo sottolinea - se sia il caso di presentare mozione di sfiducia verso gli assessori Gallera e Caparini visto quanto riferito da Fontana. In questo difficile momento si devono evitare le polemiche e misurare le parole”.