Coronavirus: bozza dl, da Invitalia fondi agevolati a chi produce mascherine

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - La bozza di decreto legge per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica provocate dal Covid-19 prevede diverse misure per superare l'impasse mascherine, ormai emergenza nell'emergenza. Tra queste si dispone, all'articolo 5, la possibilità per Invitalia di erogare fondi per supportare le aziende produttrici.

Invitalia s.p.a., in qualità di soggetto gestore delle principali agevolazioni nazionali alle imprese, è "autorizzata a erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l’adeguata fornitura nel periodo di emergenza del Covid-19. Il Dipartimento della Protezione Civile sentita l’Agenzia definisce le modalità di attivazione e gestione dell’agevolazione, entro 5 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione".