Gregotti: cordoglio Fontana e assessore Galli, 'gli intitoleremo un suo progetto'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore, Stefano Bruno Galli, a nome di tutta la giunta esprimono "profondo cordoglio" per la scomparsa di Vittorio Gregotti, e promettono di proporre "che gli sia intitolato al più presto un edificio che aveva progettato. Ci impegniamo anche a far realizzare una mostra che ricordi le sue opere in tutto il mondo, perché i giovani possano studiarlo e conoscerlo ancora meglio".

Nel mondo lo ricordano per capolavori come il centro culturale Belem di Lisbona o il quartiere Pujiang a Shangai o ancora gli stadi di Barcellona e di Genova. "Gregotti era un artista che sapeva coniugare la bellezza e il futuro alla concretezza e alla fruibilità nel presente, un architetto che disegnava opere per le città e per la gente, per viverle quotidianamente. Lo ricorderemo come merita", concludono Fontana e Galli.