Coronavirus: parlamentari Cambiamo!, 'attrezzare struttura adeguata per lavori' (2)

(Adnkronos) - "Bisogna trovare una soluzione, che non può essere né il voto a distanza che impedisce quel contraddittorio che è l’essenza della democrazia, né il voto per ‘greggi’. La nostra proposta, che vorremmo fosse condivisa da tutti i colleghi che hanno la stessa preoccupazione – concludono i parlamentari di ‘Cambiamo!’ -, è che si individuino dei luoghi molto ampi, che a Roma non mancano, li si sanifichi e li si attrezzi per ospitare in sicurezza i lavori della Camera e del Senato, e dalla prossima settimana si ricominci a operare fattivamente, trovando anche soluzioni adeguate perché i parlamentari in quarantena possano votare e dare il loro contributo”.