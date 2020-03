Coronavirus: Gallera, 'in provincia Milano 1.750 positivi (+200), 711 in città (+79)'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - A Milano e provincia ci sono 1.750 persone positive al Covid19, in crescita di 200 malati. A Milano città ci sono 711 contagiati, in crescita di 79 numeri. Sono gli ultimi dati della Regione Lombardia. "Milano, in relazione alla popolazione è ancora un numero abbastanza basso", osserva l'assessore al Welfare Giulio Gallera.