Coronavirus: Gallera, 'arrivati 90 ventilatori da protezione civile, altri 26 in tre giorni''

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - In Lombardia sono arrivati 90 ventilatori da parte della Protezione civile nazionale, e novanta sono stati messi a disposizione da reparti diversi dalle terapie intensive. E' quanto spiega l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, in videocollegamento.

In molti presidi, "abbiamo riconvertito le unità coronariche in terapie intensive e quindi anche i loro respiratori vengono usati per la gestione dei pazienti con polmonite".

Dal punto di vista nazionale, "c'è un impegno della protezione civile a darcene altri 26 da qui ai prossimi tre giorni e altri cento da qui ai prossimi sette giorni, contiamo molto su questo programma", fa sapere Gallera.