Coronavirus: bozza dl, super poteri per commissario, può requisire immobili**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Super poteri per il commissario all'emergenza che verrà formalmente nominato stasera dal Cdm. Il ruolo, affidato a Domenico Arcuri, gli da' facoltà di provvedere "al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, alla requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, nonche' alla gestione degli stessi". Lo si legge all'articolo 19 della nuova bozza del maxi decreto legge per il sostegno a imprese e famiglie colpite dall'emergenza Covid-19.

Il Commissario, i cui atti sono peraltro sottratti dal controllo della Corte dei Conti, "pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza. Per la medesima finalità, puoò provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego".