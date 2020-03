Coronavirus: Fontana, 'su ospedale in Fiera Arcuri ha chiesto tempo per capire'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - "In Lombardia stiamo cercando per ora di ampliare i numeri di posti per le persone che devono essere ricoverate in rianimazione", ma per quanto riguarda il nuovo ospedale della Fiera di Milano "per il momento non abbiamo avuto risposte". Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un punto stampa. Il commissario Domenico Arcuri nella conference call con Fontana "ha chiesto ulteriore tempo per capire se è nelle condizioni di rispondere alle nostre richieste ed esigenze o meno". Dai numeri di oggi, che con 252 decessi è il giorno peggiore per la Lombardia, "purtroppo la progressione continua ed è chiaro che dobbiamo attrezzarci per realizzare tanti nuovi posti di rianimazione".