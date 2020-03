Coronavirus: Iv, 'no distinzioni tra dipendenti e partite Iva'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "E' importante che il decreto in preparazione non faccia distinzioni tra lavoratori, dipendenti pubblico e privati, e con il popolo delle partite Iva e dei liberi professionisti". Lo dichiara Camillo D'Alessandro, capogruppo di Italia Viva in Commissione Lavoro alla Camera, a proposito del decreto del governo sull'emergenza Coronavirus.

"Questi ultimi sono anche loro genitori, titolari di mutui, e vivono di un reddito oggi congelato senza che nessuno possa ragionevolmente prevedere quando si tornerà alla normalità".