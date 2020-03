Coronavirus: Romano (Pd), 'buffonata Lega, per mio figlio normale rientro da Spagna'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “La verità è che non c’è nessun 'blocco' per gli italiani che vogliono tornare dalla Spagna, non c’è nessun bisogno di 'spedizioni di salvataggio' come quella che Susanna Ceccardi ha organizzato in violazione del buon senso e di ogni norma di tutela sanitaria”. Lo scrive su Facebook Andrea Romano, deputato livornese del Pd, commentando la 'spedizione' leghista a Barcellona e raccontando la storia di suo figlio Guido: studente Erasmus a Valencia.

"Mio figlio ha acquistato un biglietto per il traghetto Barcellona-Civitavecchia della Grimaldi, che continua a svolgere il servizio con assoluta regolarità, e che martedì prossimo lo riporterà in Italia insieme ad alcuni suoi compagni di studi”.

“Ancora una volta - conclude Romano - la Lega non rinuncia a fare (pessima) propaganda sulla pelle degli italiani: persino in un momento come questo, quando dovremmo tutti remare nella stessa direzione senza alcun bisogno di buffonate teatrali e inutili polemiche".