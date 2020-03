Coronavirus: Lollobrigida, 'assembramenti di extracomunitari, far rispettare norme'**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Mentre famiglie e imprese da giorni seguono alla lettera le direttive del governo con spirito di sacrificio, poco fa nel pieno centro di Roma tra negozi chiusi e strade deserte spiccavano assembramenti di extracomunitari senza alcuna protezione e senza rispettare la distanza di un metro l’uno dall’altro. Per loro le regole non valgono? Hanno tutti l’autocertificazione che attesta che possono muoversi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità? Ma dove sono i controlli?”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato la foto di alcuni cittadini extracomunitari ammassati alla fermata degli autobus in piazza D’Ara Coeli a Roma.