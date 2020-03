Coronavirus: Carfagna, 'sostegno a partite Iva sia almeno trimestrale'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “L’introduzione di un ‘reddito di quarantena’ per le piccole partite Iva è una misura che avevamo chiesto a gran voce e che per fortuna è stata inserita nel decreto. Non basta però dare però 600 euro una tantum, non è sufficiente un sostegno di un mese, il ‘reddito di quarantena’ deve essere almeno trimestrale, perché la crisi non si esaurirà a fine marzo". Lo chiede Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

"Milioni di partite Iva, precari, collaboratori -aggiunge- hanno il diritto di ricevere garanzie e stabilità dallo Stato, anche perché non chiedono un reddito di cittadinanza, ma una scommessa sulla loro ripartenza”.