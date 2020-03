Coronavirus: Pd, 'nessuno sarà lasciato solo, al lavoro per altri interventi'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Con il primo provvedimento del Governo per sostenere le famiglie, i lavoratori, le imprese, gli autonomi alle prese con l'emergenza Coronavirus vengono messi a disposizione degli italiani 25 miliardi di euro. Risorse importanti per il lavoro prezioso dei sanitari e dei volontari che si stanno occupando senza sosta dei malati, per i lavoratori delle aziende che hanno sospeso la produzione, per chi non ha liquidità per le scadenze fiscali o per i mutui, che vengono sospesi, per i professionisti e le partite Iva. Nessuno sarà lasciato solo e siamo già al lavoro per tutti gli interventi che saranno necessari in base all'evoluzione del contagio del virus". Così in una nota il responsabile Economia Pd, Emanuele Felice.