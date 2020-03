Coronavirus: Rossomando (Pd), 'governo nella direzione giusta'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Le misure previste dal governo vanno nella giusta direzione per arginare gli effetti di una crisi mai affrontata prima. In pochi giorni è stata messa in campo una manovra inedita sia per dimensioni che per tempi di approvazione". Lo afferma Anna Rossomando, senatrice Pd e vicepresidente del Senato.

"Sono state inserite per la prima volta -ricorda- misure di tutela come la cassa integrazione estesa a tutti i lavoratori, il contributo a professionisti e autonomi, oltre alla possibilità di sospensione di mutui, tasse e contributi. Si attivano 350 miliardi di crediti per imprese, per non spegnere l'economia e porre le condizioni per ripartire. L'obiettivo era non lasciare nessuno da solo e con questo decreto e la previsione di successivi provvedimenti a cui si sta già lavorando, il governo ha intrapreso la strada giusta".