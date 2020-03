Coronavirus: Conte, 'messaggio Italia si estende a tutte istituzioni Ue'

Emergenza Covid - 19

Arezzo, Coronavirus: azienda inizia a produrre mascherine per donarle all'ospedale VIDEO

Coronavirus e mascherine che non si trovano. A Castiglion Fiorentino, l'azienda di abbigliamento Ade ferma la produzione regolare e comincia a realizzare protezioni in cotone per poi donarle all'ospedale San Donato di Arezzo. L'imprenditore Davide Dottarelli spiega l'operazione. Da un lato lo stop alla fabbrica, che conta cento addetti, per ridurre il rischio di contagio, dall'altra la voglia di ...