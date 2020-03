Coronavirus: Quartapelle-Prestipino (Pd), 'bene sostegno a società sportive'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “In queste ore difficili per tutte le lavoratrici e i lavoratori, vogliamo sottolineare anche lo sforzo fatto a tutela e sostegno dell’associazionismo sportivo e dei suoi lavoratori. In accordo con i ministri Gualtieri e Spadafora, abbiamo chiesto che ci fossero misure di sostegno per le società e associazioni sportive, e un fondo ad hoc per i loro lavoratori, cococo e 133”. Lo sottolineano le deputate Pd Lia Quartapelle, capogruppo in commissione Esteri, e Patrizia Prestipino.

“Sono tantissimi -ricordano- gli istruttori e i tecnici sportivi, specie quelli senza altra fonte di reddito, che lavoravano ogni giorno nei centri sportivi e sui campi da gioco e che ora temono per il loro futuro. Nel decreto del governo a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ci sono numerosi interventi a favore dell’associazionismo sportivo, sugli impianti pubblici, sui mutui contratti con il Credito sportivo; e, per la prima volta, una misura a favore di tutti quei precari del mondo dello sport, quali istruttori, allenatori, collaboratori, che lavorano con e per le associazioni sportive. In sostanza, coloro che fino a ieri incontravamo nelle palestre, nelle piscine, sui campi da gioco e che, avendo un contratto di lavoro atipico, rischierebbero, in questo momento così drammatico per tutti, di essere esclusi da ogni forma di sostegno".