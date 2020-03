Coronavirus: Oddati (Pd),'oggi prima importante reazione a emergenza'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Grazie al lavoro del ministro Gualtieri e del governo è stata approvata una manovra importante nei numeri e nei contenuti per fronteggiare, come primo intervento, la diffusione del contagio del Coronavirus e contenerne le conseguenze economiche!. Lo dice il coordinatore dell'iniziativa politica Pd, Nicola Oddati.

"I 3,5 miliardi per sostenere la sanità pubblica e tutti gli operatori impegnati sul campo sono risorse preziose per questa fase di emergenza. E poi misure per i lavoratori dipendenti, gli autonomi, le imprese e per le famiglie per un investimento complessivo di 25 miliardi. È solo un primo passo, una prima importante reazione all'emergenza che tutti stiamo vivendo e che necessita sicuramente di ulteriori misure e interventi per cui siamo al lavoro".