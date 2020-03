Coronavirus: Rossomando (Pd), 'norme dl per tutela salute nelle carceri'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "La situazione delle carceri italiane, legata all'emergenza Coronavirus, va gestita in maniera seria e non strumentalmente. Nel decreto Cura Italia si fa riferimento a una legge già esistente, la 199/2010, che prevede la possibilità di eseguire le pene detentive di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di pena maggiore, in luoghi esterni al carcere, come l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza". Lo dichiara in una nota la vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando.

"Chiaramente dalla norma sono escluse le condanne per reati gravi e i casi con rischio di fuga. La ratio del provvedimento è chiara: tutelare la salute di personale di polizia penitenziaria, detenuti e operatori".