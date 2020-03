Coronavirus: Malan, 'ospedale da campo a Cremona grazie a Ong Samaritan’s Purse'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Grazie a una rapida sinergia con l’infaticabile assessore Gallera della Regione Lombardia e la Protezione civile, in tempi da record, già domani a Cremona sarà attivo un ospedale da campo in grado di prendersi cura di 68 pazienti con problemi respiratori, di cui 8 a livello di terapia intensiva. Chi ha preparato il tutto e sostiene tutte le spese è la Samaritan’s Purse, una Ong americana guidata da Franklin Graham, figlio e continuatore del grande predicatore evangelico Billy Graham". Lo annuncia Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

"Arriveranno -spiega- 60 persone, medici specialisti, infermieri, tecnici di laboratorio e biomedici, terapisti della respirazione, farmacologi, forti di diverse missioni di soccorso internazionale, diverse delle quali in relazione ad epidemie, come il colera a Haiti, Ebola in Africa e la difterite in Bangladesh. Samaritan’s Purse, sia attraverso i suoi referenti locali, sia dalla sede centrale in North Carolina, mi ha incaricato sabato di contattare il ministro della Salute Roberto Speranza, che ringrazio per la pronta risposta e per aver inserito nel decreto l’autorizzazione all’operatività sul territorio italiano di personale medico proveniente dall’estero per l’emergenza. Uno straordinario gesto di solidarietà, particolarmente significativo, visto che l’epidemia -conclude Malan- sta mietendo anche negli Stati Uniti".