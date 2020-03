Coronavirus: Carnevali (Pd), 'decreto per garantire sanità per tutti'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “La cura del Paese per fronteggiare l’emergenza passa da questi grandi pilastri: sostegno ai lavoratori della sanità, potenziamento delle assunzioni, misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario, facilitazioni del riconoscimento di titoli professionali esteri e abilitazione ai nostri laureati in Medicina". Lo dice Elena Carnevali, Capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali alla Camera.

"Il Dl Cura Italia, inoltre, incrementa la rete di assistenza territoriale e stanzia ulteriori risorse destinate al fondo sanitario nazionale per oltre un miliardo di euro. Ma non solo. Vengono assicurati incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici. Si tratta, dunque, di misure importanti e straordinarie per continuare a garantire cure per tutti i cittadini anche durante questa grave emergenza e per assicurare l’universalismo del sistema sanitario italiano. Un nostro bene inestimabile, riconosciuto dal mondo intero”.