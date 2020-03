Cornavirus: Buffagni, 'bene dl ma fare di più per partite Iva'**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Il Governo sta mettendo in campo una manovra senza precedenti per dare una prima risposta economica, forte alla situazione in cui ci troviamo. Abbiamo stanziato 25 miliardi di euro, ma in realtà i flussi attivati raggiungono i 350 miliardi". Lo scrive il vice ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, su Facebook.

"Il decreto, oltre a stanziare cifre importanti per le emergenze contingenti, come la sanità e la Protezione Civile, rappresenta un aiuto concreto per le famiglie, le pmi, le nostre aziende. Abbiamo fatto uno grandissimo sforzo, ma ora dobbiamo farne un altro: sostenere ancora di più chi non ha vere tutele, ovvero le migliaia di partite iva e chi in generale svolge lavoro autonomo. Sono sicuro che ce la faremo e che nessuno verra' lasciato indietro. Forza. Al lavoro per gli italiani!".