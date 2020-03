Coronavirus: Pd, 'in dl primi interventi per straordinari e sicurezza forze ordine'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Le prime misure previste dal governo nel decreto Cura Italia vanno nella giusta direzione per aiutare le famiglie e le imprese italiane in questi giorni di emergenza Coronavirus". Lo sottolinea il deputato Carmelo Miceli, responsabile sicurezza del Partito democratico.

"Importanti sono gli interventi per il comparto sicurezza, per gli operatori delle forze dell'ordine, per i vigili del fuoco, per il personale prefettizio che instancabilmente stanno dedicando tutti gli sforzi per contrastare la diffusione del virus. Sono 94 milioni le prime risorse stanziate per il settore di cui 35 mln andranno al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e i residui all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, sanificazione degli uffici e dei mezzi. Misure importanti che consentiranno a tutti gli operatori di questo comparto di poter proseguire il proprio lavoro con dovute garanzie a tutela della propria salute".