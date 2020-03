Coronavirus: Salvini, 'vigilare su chi sta guadagnando in Borsa'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Rilanciamo per l'ennesima volta l'appello a vigilare su chi sta guadagnando in Borsa, su chi vende, guadagna, ricompra, riguadagna. Un cannocchiale aperto su quello che sta accadendo in Borsa, perché sono soldi degli italiani e degli imprenditori italiani". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

"Le banche ricevono soldi dalla Banca centrale europea a tassi bassi, con meno davanti -aggiunge il leader del Carroccio- e poi ci comprano dei Buoni del Tesoro che rendono il 2 o il 3 per cento, ma nell'economia reale questi miliardi di euro che arrivano da Bruxelles non entrano. Qui il problema è far arrivare soldi alla gente".