Coronavirus: Salvini, 'in Europa non facciano furbetti'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "In un momento eccezionale occorrono provvedimenti eccezionali, senza che in Europa qualcuno faccia il furbetto e magari pensi di riportare in vita il fondo salva Stati, il famigerato Mes, perchè se per essere aiutati dobbiamo chiedere l'intervento della Troika e fare la fine della Grecia, siamo l'Italia, con tutto il rispetto della Grecia". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

"In Germania -aggiunge- stanno ipotizzando di muovere una cifra di 500 miliardi di euro, non si capisce perchè qualcuno possa e qualcuno non possa, perchè qualche Paese europeo possa chiudere le frontiere e l'Italia non abbia mai potuto chiudere le frontiere, perchè ci possano essere garanzie per qualcuno e assenza di garanzie per qualcun altro".