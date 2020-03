Coronavirus: Zingaretti, 'al via altre 2 strutture nel Lazio, grazie per immenso lavoro'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Dopo Spallanzani e Colombus Gemelli subito al via altre due strutture: all’Istituto Casalpalocco e al Policlinico di Tor Vergata. In pochi giorni stiamo costruendo senza sosta il sistema straordinario della sanità del Lazio per fronteggiare il coronavirus. Grazie a tutte le strutture e agli operatori per il loro immenso lavoro!". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb.