Coronavirus: Toffanin (Fi), 'a partite Iva meno che a reddito cittadinanza'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Finalmente il governo ha emanato il decreto per affrontare l’emergenza. Una manovra importante ma che non sarà sufficiente. Poche le risorse per le partite Iva. Solo un’indennità una tantum pari a 600 euro. Non è possibile che un percettore di reddito di cittadinanza riceva fino a 780 euro al mese, e ne stia beneficiando da aprile del 2019, mentre chi è in difficoltà in questo momento e vede svanire in poco tempo la propria attività, frutto di anni di duro lavoro, beneficerà invece di un importo pari a 600 euro, con promessa di altre risorse per il futuro. La gente ha bisogno di sapere e di ricevere aiuti maggiori”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin.