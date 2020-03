Coronavirus: Sala, 'fronte Milano resiste, ognuno continui a fare la sua parte'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Il fronte di Milano resiste. E' importante che qui a Milano si resista alla diffusione del virus: resistendo diamo tempo al servizio sanitario di incrementare l'offerta dei posti letto, in particolare in terapia intensiva". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un videomessaggio sui social, in cui raccomanda che "ognuno continui a fare la sua parte. Chi deve stare a casa, stia in casa, chi deve lavorare per gli altri continui a farlo". Lo stesso "vale per il comune di Milano, oggi abbiamo 4mila dipendenti in smart working, ma Amsa procede la raccolta differenziata e la sanificazione delle strade".