Coronavirus: Monti (Lega), ipotesi Legnano impossibile, troppi mesi e no allacci

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Soluzioni alternative alla Fiera come quella di Legnano e di altre strutture in Lombardia sono già state prese in considerazione e successivamente scartate perché il progetto migliore è quello della Fiera, sotto ogni punto di vista. Innanzitutto, è la soluzione più economica e veloce, e il secondo fattore, quello della velocità, è basilare in un momento come questo". Lo spiega in una nota Emanuele Monti, consigliere regionale della Lombardia.

"Le tempistiche per riaprire l'ospedale di Legnano sono troppo lunghe – sottolinea Monti – si parla infatti di mesi, dalla nota tecnica che abbiamo richiesto all'Asst. Teniamo conto che l'ospedale è stato chiuso nel 2010, nel frattempo tutte le strumentazioni sono state trasferite nelle nuove strutture. Inoltre, gran parte delle linee di alimentazione è stata smantellata, mentre la parte rimanente ha subito danni a seguito di vandalismi. Dalla data di chiusura, poi, non è stato fatto nessun ripristino dello stabile, le cui condizioni oggi vengono considerate precarie".

La Fiera "è collegata al meglio con tutte le principali vie di comunicazione, un altro fattore fondamentale, la struttura è comunque attiva, anche se a livelli minimi, dal punto di vista dei servizi elettrici ed idraulici. Infine, la gestione degli spazi modulari, trattandosi di open space, è molto più efficiente e adattabile alle esigenze".