Coronavirus: contatti governo-Poste, ipotesi stretta su aperture uffici

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, è in corso un'interlocuzione tra il governo e Poste italiane per valutare una stretta sull'apertura degli uffici. Ciò non significa che tireranno giù le saracinesche, ma che si valuta la possibilità di una riduzione dei giorni di apertura, garantendo comunque il servizio di pubblica utilità. Oltre alla necessità di garantire che i dipendenti impiegati operino in condizioni di massima sicurezza. I contatti hanno avuto un accelerazione dopo che oggi due dipendenti di Poste in servizio nel Bergamasco hanno perso la vita per il coronavirus. "Dovrà essere comunque Del Fante a decidere", spiegano più fonti di governo all'Adnkronos, sostenendo che l'ultima parola spetta all'ad di Poste.